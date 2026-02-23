Ночью Россия терроризировала Одесскую область: есть жертвы, среди них – 20-летняя девушка

Ночью Россия атаковала Одесскую область ударными дронами. К сожалению, не обошлось без жертв и разрушений.

Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. Об этом рассказал глава ОГА Олег Кипер.

Какие последствия атаки на Одесскую область?

Оккупанты убили двух человек. Это 20-летняя девушка и мужчина примерно 45 лет. Также пострадали три человека в возрасте от 23 до 45 лет. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В результате атаки повреждены производственные и складские помещения, административные здания, помещения автомагазина, транспортные средства.

Кроме того, один из беспилотников попал в квартиру в многоэтажном доме, но не взорвался.

Последствия атаки в Одесской области / Фото ОВА, ГСЧС

Напомним, что Одесская область постоянно страдает от российских обстрелов. Так, в ночь на 22 февраля вражеская армия в очередной раз атаковала энергетические объекты в регионе, вызвав значительные разрушения и возгорания. Ночью 15 февраля Россия ударила дронами по железной дороге в Одесской области, повредив здания на территории депо.

К слову, Владимир Зеленский заявил о новой тактике массированных обстрелов. Если раньше агрессор преимущественно целился по энергетике, то теперь он все чаще бьет по объектам логистики – железной дороги и водоснабжения.

Что известно о последних ударах России по Украине?