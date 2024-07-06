"Беспокойная ночь": в России снова жалуются на атаку дронов
Ночь на 6 июля оказалась несколько неспокойной для жителей страны-агрессора. Так, в минобороны России заявили об атаке дронов.
Об этом они сообщили утром 6 июля, информирует 24 Канал. Конечно, там не обошлось без отчета об "успешной" работе российской "пе-ве-о".
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Оккупанты жалуются на атаку дронов
Российское оборонное ведомство утром в субботу, 6 июля, заявило, что в течение этой ночи средствами ПВО уничтожено 7 БПЛА. В частности, там указали, что, мол, обезвредили беспилотники над территорией Курской области и 1 БПЛА над территорией Белгородской области.
Однако, в отчете минобороны страны-агрессора не указали о "огненной" ночи в Краснодарском крае. Собственно, около 3 ночи российские телеграм-каналы начали сообщать об атаке дронов по региону.
Так, этой ночью вражеские объекты в нескольких муниципалитетах Краснодарского края подверглись атаке беспилотниками. По информации оккупантов, речь идет о Ейском, Ленинградском и Павловском районах.
Отмечается, что в Ейске вражеская ПВО якобы сбила дрон. В то же время последствий атаки избежать не удалось. Зафиксировано повреждение башни сотовой связи.
Беспилотники россияне "сбивали" и в станицах Павловской и Ленинградской. После падения обломков дронов на местных нефтебазах вспыхнули резервуары с топливом.
По словам оккупантов, пострадавших им удалось избежать.