Россияне снова ноют об атаке на их корабли и делают вид, что все "по плану"

Минобороны страны-агрессора в очередной раз обвинило Украину в "атаке" на корабли своего флота. Российские захватчики снова одновременно жаловались и хвастались "успехами".

Москва заявила, что корабль военно-морского флота России был атакован в Черном море в ночь с 1 на 2 августа. Об этом пишут СМИ страны-агрессора, передает 24 Канал.

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Какая версия российских оккупантов

Минобороны страны-агрессора снова обвинило украинских защитников в якобы атаке на их морской транспорт. По версии россиян, этот военный корабль был атакован, когда "сопровождал гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря". В то же время в ведомстве государства террориста не объяснили, о каком именно "гражданском морском транспорте" говорится.

Москва заявила, что Украина якобы применила морской беспилотный катер. После этого минобороны России отчиталось о его "своевременном обнаружении и уничтожении", не предоставив никаких доказательств.

Что этому предшествовало

Недавно Россия уже жаловалась на атаку неизвестных беспилотников на суда их флота. Речь идет о патрульных кораблях "Сергей Котов" и "Василий Быков".

Москва традиционно безосновательно обвинила во всем ВСУ. В прошлый раз государство-террорист тоже хвасталось, что якобы отразило атаку.

Впоследствии украинские ВМС сообщили о своей непричастности. Как объяснил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, у Украины нет такого оружия.

Украина не брала на себя ответственность за атаки неизвестных беспилотников на российские военные корабли в Черном море.