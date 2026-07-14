Предварительно, под ударом оказался город Салават, расположенный в 1400 километрах от границы с Украиной. Там был атакован большой нефтехимический комплекс "Газпром нефтехим Салават".

"Газпром нефтехим Салават" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Он расположен в городе Салават и имеет стратегическое значение для российской экономики и топливной отрасли. Предприятие перерабатывает около 10 миллионов тонн нефти в год.