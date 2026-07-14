Россию в очередной раз атаковали неизвестные беспилотники. В Геленджике прогремели мощные взрывы, после чего там разразился масштабный пожар...
Об этом сообщили в Exilenova+.
Что известно о взрывах в Геленджике?
В ночь на 14 июля на Россию совершила атаку группа БПЛА. Глава муниципального образования Геленджик Алексей Богодистов в 05:30 сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны БПЛА.
В Геленджике вспыхнул пожар: смотрите видео
Местные жители сообщили, что задымление в результате атаки зафиксировали в районе аэродрома.
Последствия атаки БПЛА в Геленджике / Фото Exilenova+
Местные власти не сообщили о последствиях ударов, однако оккупанты отметили, что в аэропорту Геленджика ввели "временные ограничения". Причин россияне также не объяснили.
Дроны провели атаку на НПЗ в Салавате: что известно?
Утром украинские дроны провели атаку на НПЗ в российском Башкортостане. Местные жители сообщают о прилетах и взрывах и делятся кадрами пожара.
Предварительно, под ударом оказался город Салават, расположенный в 1400 километрах от границы с Украиной. Там был атакован большой нефтехимический комплекс "Газпром нефтехим Салават".
"Газпром нефтехим Салават" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Он расположен в городе Салават и имеет стратегическое значение для российской экономики и топливной отрасли. Предприятие перерабатывает около 10 миллионов тонн нефти в год.