Россию в очередной раз атаковали неизвестные беспилотники. В Геленджике прогремели мощные взрывы, после чего там разразился масштабный пожар...

Об этом сообщили в Exilenova+.

Что известно о взрывах в Геленджике?

В ночь на 14 июля на Россию совершила атаку группа БПЛА. Глава муниципального образования Геленджик Алексей Богодистов в 05:30 сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны БПЛА.

В Геленджике вспыхнул пожар: смотрите видео

Местные жители сообщили, что задымление в результате атаки зафиксировали в районе аэродрома.



Последствия атаки БПЛА в Геленджике / Фото Exilenova+

Местные власти не сообщили о последствиях ударов, однако оккупанты отметили, что в аэропорту Геленджика ввели "временные ограничения". Причин россияне также не объяснили.

Дроны провели атаку на НПЗ в Салавате: что известно?

Утром украинские дроны провели атаку на НПЗ в российском Башкортостане. Местные жители сообщают о прилетах и взрывах и делятся кадрами пожара.