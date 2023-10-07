ХАМАС атаковал Израиль на 50-ю годовщину начала "Войны судного дня"

Сегодня, 7 октября, палестинское исламистское движение ХАМАС совершило наибольшее нападение на Израиль за последние годы. Вторжение боевики совершили на 50-ю годовщину начала "Войны судного дня".

Израильская армия наносит авиаудары в ответ по Сектору Газа и объявила о "состоянии готовности к войне". В стране объявлено военное положение, продолжается призыв резервистов.

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Боевики ХАМАСа обстреливают территорию Израиля из сектора Газа и пытаются проникнуть на территорию Израиля. Как пишет israelinfo, службы безопасности Израиля не были готовы к нападению

Сегодняшние события стали самым серьезным обострением ситуации со времен 10-дневной войны между Израилем и ХАМАСом в 2021 году. Боевики совершили нападение в день 50-й годовщины с начала "Войны судного дня".

50-я годовщина "Войны судного дня": главное

Египетские и сирийские войска во время иудейского праздника Йом-Кипур в 1973 году атаковали Израиль. Это стало началом "Войны Судного дня" между Израилем и арабскими странами.

Арабские войска пересекли линии прекращения огня на Синайском полуострове на юге и голанских высотах на севере и начали наступление вглубь территории Израиля.

Первые двое суток египтяне и сирийцы вроде бы побеждали, но Израиль усилил армию резервистами и перехватил инициативу. Далее ориентировочно через 10 суток израильская армия полностью вытеснила сирийцев с Голанских высот.

Всего война продолжалась 18 дней, после чего ООН издала резолюцию о прекращении огня. В нем не было указано, что Израиль должен выйти из оккупированных в результате Шестидневной войны территорий. Более того, заключение мира предполагалось действия не только со стороны Израиля, но и арабских стран. В результате резолюция не помогла создать полноценные мирные договоренности.