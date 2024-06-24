Авто отбросило прямо в помещение столовой: последствия прилета КАБа в школу в Харькове

Днем 23 июня российские оккупанты атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. В частности, КАБ попал по частной школе. Это уже не первый удар по этому образовательному учреждению.

Школу отремонтировали после ударов в 2022 году, однако атака 23 июня была более масштабной. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что учебное заведение потерпело значительные разрушения.

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"Очень много автомобилей людей, которые живут рядом, персонала просто разбило. Одну из них бросило в помещение столовой на первом этаже. Значительные разрушения, значительные потери", – подчеркнула она.

Серьезные разрушения

Заместитель директора по строительству Сергей Згонник отметил, что разрушения очень серьезные. Полностью разрушены столовая, котельная, гараж, а также один блок в начальной школе.

24 февраля 2022 года я приехал сюда на работу и остался здесь. Я жил в школе 11 месяцев. У нас 23 апреля 2022 года был прилет в тот корпус старшей школы,

– сказал он.

Представители образовательного учреждения поделились, что уже сегодня будут начинать восстановление. Очень много звонков они получают от родителей, выпускников с предложениями помочь в этом.

"Школа частная, очень известна в Харькове. В городском совете сообщили, что несмотря на запреты она все-таки работала не дистанционно, а за партами. Хочу сказать, что коммунальные учреждения, городские, областные, не работали. Наверное, она была одной из немногих, которые работали", – отметила Черненко.

Выпускной в школе уже состоялся. Уже неделю ежедневно в Харькове в образовательных учреждениях, где есть разрешения на безопасность, проходят выпускные. Именно в этот период ударили по этой частной школе.

В жилой многоэтажке напротив учебного заведения тоже очень серьезные повреждения. В частности, окна, стены, крыша, сооружения и машины, которые находятся рядом. В Харьковском горсовете сообщили, что коммунальные службы уже начали помощь этим жилым домам.

"Ждем, в частности, появления с лета еще нескольких подземных учебных заведений в разных районах Харькова, которые анонсировали в мэрии. Напомню, один работает. Это с нуля построенный. Работает метрошкола. Ждем, что до сентября будет еще несколько школ, где смогут учиться дети именно под землей в безопасности", – добавила корреспондентка.

Атака на Харьков 23 июня: главное