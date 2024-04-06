Взрыв и сразу все посыпалось, – жители поврежденного дома в Харькове об ужасном обстреле

В ночь на 6 апреля российские оккупанты обстреляли Харьков. Сначала враг нанес минимум два удара ракетами С-300, а затем выпустил волну беспилотников на город. Противовоздушная оборона сбила все вражеские дроны.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко отметила 24 Каналу, что из-за атаки погибли 6 человек. Кроме того, очень большие разрушения в городе.

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"У нас настолько мощный был обстрел, что не сразу было понятно, чем именно били. Сначала нанесли минимум два удара ракетами С-300. А потом выпустили волну беспилотников на город. К счастью, как сообщили силы противовоздушной обороны, беспилотники все-таки сбили. Но от этих ударов очень большой вред", – сказала она.

Также в результате атаки 11 человек получили ранения. Они пострадали от взрывных волн, осколков. В больнице еще остается несколько человек. Некоторые из них – в среднем состоянии.

В частности, парень 23 года. Взрывная травма и осколочная травма. Также в среднем состоянии женщина, ей 25 лет. И 85-летний мужчина. Еще несколько человек с именно такими травмами осколочными, взрывными в состоянии средней тяжести находятся сейчас в больницах города,

– подчеркнула корреспондентка.

Последствия обстрела 6 апреля

Анна Черненко отметила, что попало в жилой квартал, неподалеку – торговый центр, многоквартирные жилые дома, поврежден детский сад, админздания, автомобильная заправка. Было выбито очень много окон.

Местные жители из-за такого расположения слышали больше взрывов, чем было прилетов. Потому что горели машины, от них раздавались взрывы.

Я ночью книжку читал. Слышу взрыв. Это же не впервые было уже. А потом такой мощный взрыв и сразу все посыпалось,

– рассказал житель поврежденного дома Виктор.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что выбито не менее 3600 окон в девяти домах. Это многоэтажные дома, которые расположены в Шевченковском районе города. Работают все коммунальные предприятия. Кроме этого, есть небольшой порыв водопровода, который также будут устранять.

Кроме того, утром 6 апреля были удары по поселку Боровая. По этому населенному пункту выпускали КАБ, новые переработанные планирующие боеприпасы. К счастью, там обошлось без раненых и без жертв. Но очень серьезные повреждения для зданий. Это разбитое помещение Укрпочты, здание парикмахерской, ветеринарной клиники.

Удар по Харьковщине 5 апреля

Корреспондентка 24 Канала заметила, что 5 апреля враг обстрелял окрестности Харькова. Много прилетов было по заброшенным фермам, окрестностям между селами Момотово, Александровка.

Повторно по селу Момотово били. По нему тоже наносили удары и разбили неработающую и так ферму. То есть сейчас пытаются не только по жилым кварталам, инфраструктуре бить, а еще и по фермам, чтобы, по моему мнению, сорвать полевые работы определенные,

– сказала она.

График отключений электричества в Харькове

В Харькове сейчас – новый график отключений электричества. Срок отключения продлили, это примерно 7 – 8 часов. Но горожан предупреждают в официальных телеграмм-каналах, что этот график, к сожалению, может не совпадать на час – два. Это зависит от ситуации с напряжением.

Сейчас имеем дефицит электросети. И также очень часто звучат объявления о том, чтобы не перегружать сеть, не включать очень мощную технику, очень мощные бытовые приборы,

– добавила Черненко.

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