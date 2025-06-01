Произошел масштабный пожар: россияне ударили по территории почтового терминала на Харьковщине

Оккупанты ночью 3 июня атаковали Харьковскую область беспилотниками. В результате удара произошел пожар на территории почтового терминала, который локализовали спасатели.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Какие последствия вражеского обстрела Харьковской области

Спасатели объяснили, что в результате атаки российских дронов произошел пожар на территории почтового терминала в пригороде Харькова.

Пожарные ликвидировали пожар: смотрите видео ГСЧС

В ГСЧС рассказали о масштабах пожара.

Горели 2 складских здания и контейнеры на общей площади 3 000 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены подразделения ГСЧС и отделения местной пожарной команды.

– объяснили спасатели.

Они добавили, что по предварительным данным жертв и пострадавших нет.

Спасатели работали на месте событий: смотрите фото ГСЧС

Ночью враг также вызвал пожары обстрелами в Одессе, Чернигове и на Полтавщине. Повреждены, в частности: