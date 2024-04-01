Оккупанты ночью попали в пожарное подразделение в Харьковской области: там были 6 спасателей

Российская оккупационная армия в очередной раз нанесла удары по Харьковской области. Так, в ночь на 1 апреля под ударом врага оказалось пожарно-спасательное подразделение.

Ранее, 27 марта впервые с 2022 года для атаки по Харькову враг использовал управляемые боеприпасы крупного калибра. Также это первый случай удара УМПБ Д-30 по городу.

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Последствия атаки врага

В ГСЧС Украины рассказали, что ночью 1 апреля враг ударил по населенному пункту, граничащему со страной-агрессором.

Одно из попаданий пришлось непосредственно в здание пожарно-спасательного подразделения. В результате обстрела треть здания пожарного депо была разрушена. Кроме того, повреждены окна и ворота фасадной части, внутренние перегородки и двери здания,

– сообщили в ГСЧС.

Также известно, что на дежурстве находилось 6 спасателей. К счастью никто из них не пострадал.



Пожарное подразделение в Харьковской области было под ударом оккупантов / Фото ГСЧС



Оккупанты ударили по пожарно-спасательному подразделению в Харьковской области / Фото ГСЧС



Последствия удара по пожарному подразделению в Харьковской области / Фото ГСЧС

"Оккупанты продолжают сознательно уничтожать тех, кто стоит на защите безопасности мирных людей", – резюмировали в ГСЧС.

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