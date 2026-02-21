Враг цинично попал в маршрутку с пассажирами в Херсоне: есть раненые
- Российские войска нанесли удар дроном по маршрутному такси в Херсоне, в результате чего по меньшей мере три человека получили ранения.
- Среди пострадавших: 71-летний водитель с минно-взрывной травмой и ранением лица, 62-летняя пассажирка с осколочным ранением руки и 42-летняя женщина с контузией и черепно-мозговыми травмами.
Утром 21 февраля российские войска нанесли удар дроном по маршрутному такси в Херсоне. По меньшей мере три человека получили ранения.
Об этом сообщили в Херсонской ОГА.
Смотрите также Вражеские БПЛА в Одессе повредили дома и инфраструктуру: пострадали два человека
Что известно об атаке на маршрутное такси в Херсоне?
Около 06:35 21 февраля вражеские войска ударили по гражданскому транспорту – маршрутном такси – в Херсоне.
Сначала стало известно об одном пострадавшем – 71 летнего водителя транспорта. По предварительной информации, он получил минно-взрывную травму, акубаротравму и ранение лица.
Впоследствии за помощью к врачам обратилась 62-летняя пассажирка автобуса. У женщины медики обнаружили последствия взрывной травмы, ушиб и осколочное ранение руки. У 42-летней женщины диагностировали контузию, сотрясение головного мозга, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.
Какие еще города недавно атаковал враг?
Утром 21 февраля враг цинично ударил по частному сектору Сум. Авиационный удар разрушил 2 жилых дома, по меньшей мере 10 соседних домовладений получили повреждения. В результате атаки пострадали трое детей и 70-летняя женщина.
В ночь на 21 февраля российские войска также атаковали мирную Одессу. Противник бил по гражданской и энергетической инфраструктуре. Повреждены частные дома, авто, гаражи, учебное заведение и склады энергетической компании. Известно о двух пострадавших – один человек госпитализирован из-за значительных ожогов.
Вражеские ударные дроны летели на Запорожье вечером 20 февраля. БпЛА постоянно меняли направление движения, власти сообщили о попадании. Из-за российской атаки были повреждены машины, также выбиты окна в многоэтажках. К счастью, обошлось без пострадавших.