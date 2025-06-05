За 15 минут – 4 КАБа: в ОВА показали ужасные последствия вражеского удара по Херсону – видео
- 5 июня россияне обстреляли Херсон управляемыми авиабомбами, за 15 минут было выпущено 4 бомбы.
- Атака вызвала значительные разрушения, в частности атаковано здание Херсонской ОГА и повреждены жилые дома. Двое мужчин получили ранения.
- На месте работает оперативный штаб, из заблокированного подвала спасены 4 человека без необходимости в медицинской помощи.
Россияне утром 5 июня обстреляли Херсон управляемыми авиабомбами. За 15 минут по одному из районов города прилетело 4 КАБа.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонского ОВА Александра Прокудина.
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Какие последствия атаки врага по Херсону
Александр Прокудин рассказал, что из-за ударов по Херсону КАБами еще большие разрушения претерпело здание Херсонской ОГА, которое россияне неоднократно атаковали до этого.
Также разрушен подъезд многоэтажки, в окрестных домах – выбиты окна и посечены фасады,
– подчеркнул чиновник.
Он отметил, что на месте развернут оперативный штаб Херсонской ОВА. Приоритет – помощь пострадавшим и ликвидации последствий атаки.
"На эту минуту известно о двух пострадавших мужчинах, которым 74 и 68 лет. Они находятся под наблюдением наших врачей", – написал Прокудин.
Последствия вражеской атаки управляемыми авиабомбами по Херсону 5 июня / Видео из фейсбука Александра Прокудина
Начальник ОВА отметил, что благодаря спасателям удалось вызволить из заблокированного подвального помещения 4 человек. Медицинская помощь им не понадобилась.
К слову, утром 5 июня российские захватчики также повредили помещение одного из отделов Херсонского городского совета. Авиаобстрел также изуродовал три образовательных учреждения.