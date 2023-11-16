Обстрел авто в Херсоне: дедушка принял удар на себя, чтобы спасти невестку с 2-месячной внучкой

13 ноября оккупанты массированно избивали по Херсону из артиллерии. Во время одного из обстрелов снаряд попал в машину, где находились младенец и его семья.

Тогда кадры спасения полицейскими 2-месячной Мирославы всколыхнули сеть. Девочке и ее матери удалось выжить, а вот дедушка сгорел в пораженном автомобиле.

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Прикрыл собой

В тот день 2-месячная Мирослава, ее 36-летняя мама Ольга и 64-летний дедушка Николай возвращались из медосмотра, куда возили ребенка. Именно в это время россияне начали лупить по городу из тяжелой артиллерии. Один из снарядов попал прямо в автомобиль. Родственница семьи рассказала, что дедушка Николай спас семью, прикрыв ее собой. Он был за рулем и увидел, как летит снаряд, вывернул машину и принял весь удар на себя. Невестка с внучкой сидели сзади. Женщине, несмотря на тяжелые ранения, удалось извлечь из горящей легковушки ребенка. Муж погиб – сгорел в машине.

Младенец получил ранение, а матери оторвало часть ноги

Женщину и ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Мать получила ранения обеих ног и руки. Часть ноги пришлось ампутировать. У Мирославы произошел ушиб легких, селезенки и печени. В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей.

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