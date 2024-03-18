"Шахед" атаковал Хмельницкую область: его сбили, но пострадала женщина

Вражеские дроны-камикадзе "Шахед" атаковали Украину, но силы ПВО эффективно ответили. Однако, к сожалению, во время удара по Хмельницкой области одна женщина была ранена.

В темноте ночи 18 марта, когда звучала тревога, украинские воины ПВО уничтожали вражеские беспилотники. Но всё же в результате атаки пострадала мирная жительница в Хмельницкой области. Ее немедленно доставили в больницу с травмами.

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Пострадавшая в больнице, состояние стабильное

Сергей Тюрин, председатель Хмельницкой ОВА, сообщил об инциденте, произошедшем в результате вражеской атаки. У женщины, рожденной в 1976 году, было ранено плечо и лицо, но ее жизни ничего не угрожает. Также было повреждено частное жилье.

В пределах области силы ПВО обезвредили один БПЛА типа Shahed. В результате атаки пострадала жительница нашей области 1976 года рождения. Ее госпитализировали в больницу с травмой правого плеча и лица. Оказывается медицинская помощь. Угрозы ее жизни нет,

– отметил Тюрин.

Этот инцидент является очередным свидетельством неустанных попыток врага нанести вред мирным жителям Украины. Несмотря на угрозы и опасность, украинские воины продолжают защищать небо нашего государства.

Всего против 18 марта 2024 года Россия выпустила по Украине 22 дрона типа "Шахед". Противовоздушная оборона сбила 17 ударных беспилотников, что является хорошим результатом.

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Главные новости: утро 18 марта