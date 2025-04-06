В Хмельницкой области сбили ракету: в результате вражеской атаки пострадала женщина

Оккупанты атаковали Хмельницкую область ночью 6 апреля. ПВО сбила вражескую ракету. К сожалению, в результате российского обстрела есть пострадавшая.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

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В Хмельницкой области есть пострадавшая в результате ракетной атаки 6 апреля

Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области Силы ПВО уничтожили 1 российскую ракету.

К сожалению, в результате атаки местная жительница получила травмы, – обломками стекла ей порезало ногу. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшей,

– отметил председатель ОВА.

Тюрин также рассказал, что повреждено помещение жилого дома, летней кухни, 2 подсобных помещения и 3 автомобиля.

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