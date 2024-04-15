Бывший посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман сообщил 24 Каналу, что был нанесён небольшой ущерб авиабазе в Неватим – это в Негеве, в южной части Израиля, но кратер от ракет никакого вреда не нанес.

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Последствия атаки Ирана

Один из самолетов на авиабазе также был немного поврежден от обломков.

Учитывая такую массивную атаку, пострадала только одна арабская бедуинская девочка, израильская гражданка, которой обломки нанесли серьезный ущерб. Она уже прошла несколько операций. Будем надеяться, что она выживет. И это все убытки, которые эта атака нанесла,

– сказал Мил-Ман.

По американским источникам, часть баллистических ракет, которые были выпущены по Израилю, оказались неисправными, что также свидетельствует о не слишком высоком уровне подготовки и боеспособности иранской армии.

Секрет успешной обороны Израиля

По словам Мил-Мана, эта атака является актом начала войны, но стоит учесть, что Израиль находится в сложных и враждебных отношениях с Ираном уже много лет после революции, когда Хомейни захватил власть в Иране. Сейчас это состояние войны просто приобрело совершенно новый, беспрецедентный вид, поскольку атака более 330 баллистических крылатых ракет и дронов на Израиль – это очень серьезная атака, которая была проведена иранской армией.

Успешное отражение атаки произошло в результате подготовки израильской армии, которая имела четкие разведданные, ПВО Израиля, которая находилась в полной боевой готовности, а также помощи союзников – США, Великобритании, Иордании, Египта, Саудовской Аравии и даже Бахрейна. Здесь были совместные усилия коалиции, которая действовала против Ирана и доказала ему, что они ничего не могут сделать против нее.

Иорданские летчики были в небе и сбили достаточно много дронов,

– подчеркнул бывший посол Израиля.

Иран со своей стороны заявил, что больше атаковать не будет.

Создание архитектуры безопасности

По мнению Мил-Мана, сейчас надо использовать не военные действия, которые приведут к эскалации и новых ударов по Израилю, а создать новую архитектуру безопасности Израиля с умеренными арабскими режимами – Египтом, Иорданией, Саудовской Аравией, Бахрейном, Эмиратами во главе с США и Великобританией с союзниками НАТО.

Это в интересах арабских стран, ведь у них абсолютное неприятие таких террористических организаций как Хезболла и ХАМАС. Египет, как и Саудовская Аравия, ведут против нее давнюю борьбу, потому что это идеологическая, полувоенизированная террористическая организация, которая ищет способ создать хаос в умеренных арабских странах. Это наши общие враги и надо объединяться,

– подчеркнул Аркадий Мил-Ман.

В таких переговорах нужна роль ведущего, а США заинтересованы в этом и уже пытаются убедить всех сесть за стол переговоров и найти решение к главной проблеме – проблемы безопасности.

"Тем более сейчас предвыборная кампания в США, и президенту Байдену тоже хочется показать какой-то успех на арене Ближнего Востока, что также поможет ему быть переизбранным", – подытожил Мил-Ман.

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