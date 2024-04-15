Колишній посол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман повідомив 24 Каналу, що було завдано невеликої шкоди авіабазі в Неватим – це в Негеві, у південній частині Ізраїлю, але кратер від ракет жодної шкоди не завдав.

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Наслідки атаки Ірану

Один із літаків на авіабазі також був трохи пошкоджений від уламків.

Враховуючи таку масивну атаку, шкода лише одну арабську бедуїнську дівчинку, ізраїльську громадянку, якій уламки завдали серйозної шкоди. Вона вже пройшла кілька операцій. Сподіватимемося, що вона виживе. І це всі збитки, які ця атака завдала,

– сказав Міл-Ман.

За американськими джерелами, частина балістичних ракет, які були випущені по Ізраїлю, виявилися несправними, що також свідчить про не надто високий рівень підготовки та боєздатності іранської армії.

Секрет успішної оборони Ізраїлю

За словами Міл-Мана, ця атака є актом початку війни, але варто врахувати, що Ізраїль перебуває у складних та ворожих стосунках з Іраном уже багато років після революції, коли Хомейні захопив владу в Ірані. Зараз цей стан війни просто набув абсолютно нового, безпрецедентного вигляду, оскільки атака понад 330 балістичних крилатих ракет та дронів на Ізраїль – це дуже серйозна атака, яка була проведена іранською армією.

Успішне відбиття атаки відбулося внаслідок підготовки ізраїльської армії, яка мала чіткі розвіддані, ППО Ізраїлю, яке перебувало у повній бойовій готовності, а також допомоги союзників – США, Великої Британії, Йорданії, Єгипту, Саудівської Аравії і навіть Бахрейну. Тут були спільні зусилля коаліції, яка діяла проти Ірану та довела йому, що вони нічого не можуть зробити проти неї.

Йорданські льотчики були в небі і збили досить багато дронів,

– підкреслив колишній посол Ізраїлю.

Іран зі свого боку заявив, що більше атакувати не буде.

Створення архітектури безпеки

На думку Міл-Мана, зараз треба використовувати не військові дії, які призведуть до ескалації та нових ударів по Ізраїлю, а створити нову архітектуру безпеки Ізраїлю з помірними арабськими режимами – Єгиптом, Йорданією, Саудівською Аравією, Бахрейном, Еміратами на чолі із США та Великою Британією із союзниками НАТО.

Це в інтересах арабських країн, адже в них абсолютне неприйняття таких терористичних організацій як Хезболла та ХАМАС. Єгипет, як і Саудівська Аравія, ведуть проти неї давню боротьбу, тому що це ідеологічна, напіввоєнізована терористична організація, яка шукає спосіб створити хаос у помірних арабських країнах. Це наші спільні вороги і треба об'єднуватися,

– наголосив Аркадій Міл-Ман.

У таких переговорах потрібна роль ведучого, а США зацікавлені в цьому і вже намагаються переконати всіх сісти за стіл переговорів і знайти рішення до найголовнішої проблеми – проблеми безпеки.

"Тим більше зараз передвиборча кампанія в США, і президенту Байдену теж хочеться показати якийсь успіх на арені Близького Сходу, що також допоможе йому бути переобраним", – підсумував Міл-Ман.

Атака Ірану на Ізраїль: що відомо