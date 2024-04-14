Иран запустил воздушные цели по Израилю: в сети обнародовали кадры ночной атаки
В ночь на 14 апреля Иран нанес сильный удар по Израилю. В сети обнародовали кадры ночной атаки.
Ситуация на Ближнем Востоке очень напряженная. В ночь на 14 апреля Иран совершил масштабный удар по территории Израиля, используя беспилотники и ракеты.
Смотрите также Могут принять помощь для Украины заодно: в США готовятся голосовать за поддержку Израиля
Иран атаковал Израиль
В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль. Представитель ЦАХАЛа рассказывал, что Иран запустил десятки баллистических ракет по Израилю, нанеся незначительный ущерб военной базе.
Известно, что в результате удара ранен 31 человек. Отмечается, что одна девочка серьезно ранена обломками.
Также удары Ирана вызвали "небольшие повреждения инфраструктуры" на военной базе на юге Израиля. По словам представителя ЦАХАЛа контр-адмирала Даниэля Хагари, Израиль использовал истребители для сбивания крылатых ракет и беспилотников. В целом Иран выпустил по Израилю более 200 воздушных целей.
Также известно, что во время атаки Ирана на Израиль силы США перехватили более 70 односторонних ударных беспилотников и по меньшей мере три баллистические ракеты.
В сети очевидцы обнародовали видео ночной атаки Ирана на Израиль.
Мощная атака Ирана на Израиль: смотрите видео
Иран в ночь на 14 апреля атаковал Израиль: смотрите видео
Израиль под атакой воздушных целей Ирана: смотрите видео
Иран нанес мощный удар по Израилю: смотрите видео
Кадры атаки Ирана на Израиль: смотрите видео
Иран атаковал Израиль: смотрите видео
Израиль обдумывает ответ на атаку Ирана
- Как отмечают в CNN, после позднего совещания в субботу вечером, 13 апреля, военный кабинет Израиля получил полномочия от кабинета безопасности для принятия решения относительно ответа на иранскую атаку. В военном кабинете заседают: премьер-министр Биньямин Нетаньяху; министр обороны Йоав Галант; министр Бенни Ганц.
- Телеканал Channel 12 в воскресенье утром процитировал неназванного высокопоставленного израильского чиновника. Тот отметил, что "Израиль планирует "значительный ответ" на беспрецедентный иранский удар беспилотниками".
- Подробности планируемого ответа пока не разглашаются, но ожидается, что он будет масштабным и решительным.