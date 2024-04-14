Иран запустил воздушные цели по Израилю: в сети обнародовали кадры ночной атаки

В ночь на 14 апреля Иран нанес сильный удар по Израилю. В сети обнародовали кадры ночной атаки.

Ситуация на Ближнем Востоке очень напряженная. В ночь на 14 апреля Иран совершил масштабный удар по территории Израиля, используя беспилотники и ракеты.

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Иран атаковал Израиль

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль. Представитель ЦАХАЛа рассказывал, что Иран запустил десятки баллистических ракет по Израилю, нанеся незначительный ущерб военной базе.

Известно, что в результате удара ранен 31 человек. Отмечается, что одна девочка серьезно ранена обломками.

Также удары Ирана вызвали "небольшие повреждения инфраструктуры" на военной базе на юге Израиля. По словам представителя ЦАХАЛа контр-адмирала Даниэля Хагари, Израиль использовал истребители для сбивания крылатых ракет и беспилотников. В целом Иран выпустил по Израилю более 200 воздушных целей.

Также известно, что во время атаки Ирана на Израиль силы США перехватили более 70 односторонних ударных беспилотников и по меньшей мере три баллистические ракеты.

В сети очевидцы обнародовали видео ночной атаки Ирана на Израиль.

Мощная атака Ирана на Израиль: смотрите видео

Иран в ночь на 14 апреля атаковал Израиль: смотрите видео

Израиль под атакой воздушных целей Ирана: смотрите видео

Иран нанес мощный удар по Израилю: смотрите видео

Кадры атаки Ирана на Израиль: смотрите видео

Иран атаковал Израиль: смотрите видео

Израиль обдумывает ответ на атаку Ирана