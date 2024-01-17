Своеобразный дипломатический месседж: зачем Иран ударил баллистическими ракетами по Ираку

Вечером 15 января Иран запустил баллистические ракеты по Сирии и Ираку. Это был своеобразный дипломатический месседж и угроза международному сообществу.

Об этом 24 Каналц рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп, отметив, что до сих пор неизвестно, какие именно ракеты использовал Иран. Вполне возможно, что это была баллистика с дальностью более 1000 километров.

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Куда Иран запустил ракеты

Известно, что Иран атаковал цели на территории Сирии, контролируемые антиасадовскими повстанцами. Там они разрушили поликлинику. Поэтому эффективность этого удара – нулевая.

Значительно более интересные цели были в Ираке. Даже можно сказать в иракском Курдистане, где две партии с разным успехом пытаются вести свою политику.

Удар был якобы по американскому консульству и американским базам. Но США это отвергает. И вряд ли Иран пошел бы на это. Была информация, что прилетело по дому местного бизнесмена, где все погибли. Иран говорит, что это штаб Моссада. Возможно, где-то в Ираке в 1960-70-х годах Моссад мог работать. Но есть сомнения, что они сегодня там находятся,

– объяснил Шарп.

Поэтому вполне возможно, что местный бизнесмен стал случайной жертвой. Сами же иранцы продемонстрировали акт мести из-за взрывов на церемонии по случаю гибели генерал-майора Касема Сулеймани.

Зачем это нужно было Ирану? Они хотели продемонстрировать своему сообществу, что мстят за теракт на могиле Сулеймани. Это было больно для них. Также они хотели показать свои возможности американцам. Поэтому и применили ракеты ближе американских объектов. Такой себе дипломатический месседж, что они готовы применить силу,

– подчеркнул Шарп.

Иран запустил ракеты: коротко