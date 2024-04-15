"Хотел убедить Израиль": Макрон объяснил, почему Франция перехватывала ракеты, которые запустил Иран

Вечером 13 апреля Иран запустил по территории Израиля более 300 ракет и дронов. В отражении атаки участвовали и другие страны-союзники, среди которых – Франция.

Противовоздушная оборона Израиля смогла уничтожить лишь несколько баллистических ракет, поскольку в этом стране помогли союзники. Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция и Иордания помогли Израилю отразить ракетно-дроновый удар Ирана. Пентагон заявил, что его силы перехватили "десятки ракет" и беспилотников, запущенных из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена.

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Почему Франция помогла Израилю

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль сотнями воздушных целей. Всего было перехвачено 170 беспилотников и 30 крылатых ракет, которые даже не пересекли воздушное пространство Израиля. Отмечалось также о 120 баллистических ракет, часть из которых все же смогла попасть на территорию страны.

Сбить воздушные цели за пределами Израиля помогли страны-союзники, среди которых оказалась и Франция. В частности, представитель израильской армии заявил о "важном вкладе Франции" в защиту Израиля от нападения на Тегеран. Французский президент Эммануэль Макрон решил объяснить, для чего же его страна все же перехватывала ракеты и беспилотники.

Макрон заявил, что Париж по просьбе Иордании перехватывал ракеты, которые Иран выпустил по Израилю в субботу, 13 апреля. По словам французского лидера, он хотел "убедить Израиль" не вступать в эскалацию, одновременно "изолируя" Иран.

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