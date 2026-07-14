Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил удары Ирана по танкерам ОАЭ. Он сообщил, что в результате атаки пострадали двое украинцев.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Как Сибига прокомментировал атаки Ирана?

Министерство иностранных дел Украины осудило ракетные удары Ирана по нефтяным танкерам Объединенных Арабских Эмиратов в Ормузском проливе.

Мы решительно осуждаем ракетные атаки Ирана на нефтяные танкеры ОАЭ в Ормузском проливе,

– написал Сибига.

Сибига сообщил, что в результате атаки пострадали двое граждан Украины. В министерстве отметили, что украинские дипломатические представительства в ОАЭ и Омане поддерживают постоянную связь с местными властями, чтобы оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Также Сибига подчеркнул, что атаки на коммерческие суда представляют угрозу для региональной стабильности, свободы судоходства и мировой энергетической безопасности.

Украина призвала к немедленному прекращению боевых действий и полному восстановлению безопасного судоходства через Ормузский пролив.

Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?

Под удар попали танкеры MombИран совершил атаку на два танкера Объединенных Арабских Эмиратов в Ормузском проливе. Известно об одном погибшем и нескольких раненых моряках. asa и Al Bahiyah.

Минобороны ОАЭ осудило "дерзкое нападение" и "явное нарушение международного права" со стороны Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные планируют нанести по Ирану мощные удары. Они будут продолжаться в течение двух ближайших дней. Вскоре в Иране раздались взрывы.