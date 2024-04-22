Показал свои возможности: каким был ответ Израиля на иранский обстрел

Израиль нанес ракетный удар по Ирану в ночь на пятницу, 19 апреля. Это был ответ на иранскую атаку, однако в гораздо меньшем масштабе.

Журналист израильского аналитического портала “Подробности” Роман Янушевский рассказал 24 Каналу, что хоть подробностей об этом удар есть мало, Израилю, скорее всего, удалось обойти иранскую систему ПВО и уничтожить радиолокационную станцию. Между тем Израиль, вероятно, планирует закончить вопрос с ХАМАСом и готовится к военной операции.

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Не было масштабного ответа

Согласно некоторым публикациям американских СМИ, по словам Янушевского, Израиль договорился с США о "зеленом свете" для проведения военной операции на юге Сектора Газа в обмен на то, что он не будет наносить очень сильный удар по Ирану. Это бы привело к тому, что каждая из сторон чувствовала бы необходимость ответить.

Эскалации не было, все шаги были просчитаны. Было понятно, что удар не будет массовым, таким, каким иранцы атаковали Израиль, когда они использовали более 300 ракет и дронов. Это было действительно из ряда выдающихся событий,

– прокомментировал журналист.

Также он добавил, что Израиль не мог оставить иранскую атаку без какого-либо ответа, потому что это является "правилом" на Ближнем Востоке.

Если не будет ответа, то та сторона, которая не отвечает будет считаться слабой и соответственно она вызовет на себя еще более массовые удары и большую агрессию,

– отметил Янушевский.

Почти ничего неизвестно

Об израильском ударе пока известно мало. По словам журналиста, Израиль официально не взял на себя ответственность и не публиковал подробностей. За исключением есть один министр, который не соблюдает правила и опубликовал пост в своем Twitter, где написал, что удар был слабый.

Сначала, по словам Янушевского, в медиа писали об ударе по иранской базе в районе Исфагана. Сами же иранские СМИ запутались, или это были мелкие птицы, на которых сработало ПВО, или квадрокоптеры. По последним данным это были три ракеты, которые запустили за пределами иранской территории. Они обошли систему ПВО и нанесли удар по радиолокационной станции С-300, которая охраняет объект ядерной программы.

Американские чиновники в издании The New York Times прямо пишут, что Израиль нанес точный удар по тому объекту, в который хотели попасть. Израиль этим ударом показал, что он по желанию может "дотянуться" до чего угодно,

– отметил журналист.

Уничтожена радиолокационная станция

Разведка на основе открытых источников проанализировала спутниковые снимки, снятые 15 и 19 апреля. По ним видно, что радиолокационная станция уничтожена и некоторые элементы системы С-300 отсутствуют. По словам Янушевского, не понятно, что произошло с этими элементами, или они полностью уничтожены, или их где-то вывезли.

Возможно, мы узнаем новые подробности атаки, но, по данным американских СМИ, мы видим, что Израиль использовал какую-то новую методику, ведь они смогли без проблем обойти противовоздушную оборону и поразить цель,

– добавил журналист.

Иран угрожал

Янушевский также рассказал, что после того, как Израиль выразил намерение ответить ударом на удар, Иран сразу начал угрожать арабским странам, которые есть по дороге к Ирану. Прежде всего это касалось Иордании, которая в случае предоставления своего воздушного пространства Израилю, имела бы серьезные последствия со стороны Ирана.

Израиль обошелся без этого, он нанес удар через Сирию и Ирак. Однако эти страны являются союзниками Ирана, которых атаковать он не будет,

– объяснил журналист.

Возможный следующий шаг Израиля

Потенциальное развитие событий предполагает то, что Израиль скоро сможет до конца решить вопрос с Сектором Газы. Вероятно, что он начнет операцию в городе Рафасе, который является последним серьезным центром ХАМАСа.

Там надо будет еще заниматься эвакуацией населения, подготовить территории для беженцев. Затем, в последних числах апреля, после окончания праздника Песах в Израиле, начнется эта операция. Американцы оттягивали переговоры с ХАМАСом, однако последние просто тянули время,

– рассказал Янушевский.

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