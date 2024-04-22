Журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Подробиці" Роман Янушевський розповів 24 Каналу, що хоч подробиць про цей удар є мало, Ізраїлю, скоріш за все, вдалось обійти іранську систему ППО та знищити радіолокаційну станцію. Тимчасом Ізраїль, ймовірно, планує закінчити питання із ХАМАСом та готується до військової операції.

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Не було масштабної відповіді

Згідно з деякими публікаціями американських ЗМІ, за словами Янушевського, Ізраїль домовився із США про "зелене світло" для проведення військової операції на півдні Сектора Газа в обмін на те, що він не буде завдавати дуже сильний удар по Ірану. Це б призвело до того, що кожна зі сторін відчувала б необхідність відповісти.

Ескалації не було, всі кроки були прораховані. Було зрозуміло, що удар не буде масовим, таким, яким іранці атакували Ізраїль, коли вони використали понад 300 ракет та дронів. Це було справді з ряду визначних подій,

– прокоментував журналіст.

Також він додав, що Ізраїль не міг залишити іранську атаку без будь-якої відповіді, тому що це є "правилом" на Близькому Сході.

Якщо не буде відповіді, то та сторона, яка не відповідає буде вважатись слабкою й відповідно вона викличе на себе ще більш масові удари та більшу агресію,

– зазначив Янушевський.

Майже нічого невідомо

Про ізраїльський удар поки відомо мало. За словами журналіста, Ізраїль офіційно не взяв на себе відповідальність та не публікував подробиць. За виключенням є один міністр, який не дотримується правил та опублікував пост у своєму Twitter, де написав, що удар був слабкий.

Спершу, за словами Янушевського, в медіа писали про удар по іранській базі в районі Ісфагана. Самі ж іранські ЗМІ заплутались, чи це були дрібні птахи, на яких спрацювало ППО, чи квадрокоптери. За останніми даними це були три ракети, які запустили за межами іранської території. Вони обійшли систему ППО та завдали удар по радіолокаційній станції С-300, яка охороняє об'єкт ядерної програми.

Американські чиновники у виданні The New York Times прямо пишуть, що Ізраїль завдав точний удар по тому об'єкту, в який хотіли влучити. Ізраїль цим ударом показав, що він за бажанням може "дотягнутись" до будь-чого,

– зауважив журналіст.

Знищено радіолокаційну станцію

Розвідка на основі відкритих джерел проаналізувала супутникові знімки, зняті 15 та 19 квітня. По них видно, що радіолокаційна станція знищена і деякі елементи системи С-300 відсутні. За словами Янушевського, не зрозуміло, що сталось з цими елементами, чи вони повністю знищені, чи їх десь вивезли.

Можливо, ми дізнаємось нові подробиці атаки, але, за даними американських ЗМІ, ми бачимо, що Ізраїль використовував якусь нову методику, адже вони змогли без проблем обійти протиповітряну оборону та вразити ціль,

– додав журналіст.

Іран погрожував

Янушевський також розповів, що після того, як Ізраїль висловив намір відповісти ударом на удар, Іран зразу почав погрожувати арабським країнам, які є по дорозі до Ірану. Насамперед це стосувалося Йорданії, яка у випадку надання свого повітряного простору Ізраїля, мала б серйозні наслідки з боку Ірану.

Ізраїль обійшовся без цього, він завдав удар через Сирію та Ірак. Однак ці країни є союзниками Ірану, яких атакувати він не буде,

– пояснив журналіст.

Можливий наступний крок Ізраїля

Потенційний розвиток подій передбачає те, що Ізраїль скоро зможе до кінця розв'язати питання із Сектором Гази. Ймовірно, що він почне операцію у місті Рафасі, який є останнім серйозним осередком ХАМАСу.

Там треба буде ще займатись евакуацією населення, підготувати території для біженців. Потім, в останніх числах квітня, після закінчення свята Песах в Ізраїлі, почнеться ця операція. Американці відтягували переговори з ХАМАСОМ, однак останні просто тягли час,

– розповів Янушевський.

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