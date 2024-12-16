Израиль масштабно атаковал военные объекты в Сирии, попало в российскую базу, – СМИ

Израильская военная авиация осуществила серию мощных авиаударов по военным объектам в сирийском портовом городе Тартус в ночь на 16 декабря. Там расположена база России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel. По данным издания, это были самые сильные удары по прибрежному региону Сирии за последние более 10 лет.

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Что известно об атаке Израиля на Тартус

Как сообщает The Times of Israel, под удар попала серия военных объектов в Тартусе и провинции Сирии под названием Латакия. Согласно обнародованной информации, авиаудары задели и объект, с которым связаны российские военные, в частности базу, которой пользуются военно-морские силы России, а также судоремонтный завод.

Израильские военные самолеты нанесли удары по ряду объектов, включая подразделения ПВО и склады ракет класса "земля-земля", сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, и это были самые сильные удары по прибрежному региону Сирии с 2012 года,

– говорится в сообщении.

К слову, накануне военный обозреватель Давид Шарп рассказал, что на фоне свержения режима Асада в Сирии Израиль нанес 17 ударов по стране, в течение 72-часовой операции Израиль уничтожил более 500 целей, страна сбросила с воздуха 1800 высокоточных боеприпасов, не учитывая ударов с моря по кораблям сирийского флота.

Израиль уже фактически завершил операцию, примерно 80% желаемых целей уже удалось поразить. По его словам, сейчас уже дочищают те цели, которые разведка обнаруживает сейчас, или те, которые не удалось уничтожить с первого раза.