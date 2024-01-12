Глава Пентагона отдавал приказы во время атаки на Йемен из больницы, – CNN
Источник:CNN
США и Великобритания 12 января атаковали военные объекты хуситов в Йемене. Теперь стало известно, что ударами по местам их пребывания руководил глава Пентагона Ллойд Остин.
Вечером 1 января Ллойда Остина госпитализировали. Причиной этого стали осложнения, возникшие после плановой медицинской процедуры. Впоследствии была обнародована информация, что у главы Пентагона обнаружили рак.
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Ллойд Остин руководил ударами по объектам хуситов
Как отмечает CNN, старший чиновник обороны заявил, что Ллойд Остин отдавал приказы CENTCOM, а также контролировал удары по объектам хуситов в Йемене, находясь в больнице. Он рассказал, что эти действия происходили посредством "полного набора" защищенных средств связи.
После ударов он (Ллойд Остин – 24 Канал) пообщался с Советом национальной безопасности, председателем и командующим CENTCOM для первоначальной оценки после удара,
– говорится в сообщении CNN.
Представитель оборонного ведомства сказал, что между вторником и четвергом вечером Остин дважды разговаривал с президентом Джо Байденом.
По его словам, глава Пентагона также совершал многочисленные ежедневные телефонные разговоры с главой Объединенного комитета начальников штабов Чарльзом Квинтоном Брауном и командующим Центральным командованием США генералом Эриком Куриллой.
Кроме того, старший чиновник обороны отметил, что Остин поддерживал связь с Советом национальной безопасности по поводу обсуждений вариантов реагирования и выполнения приказов после разрешения президента.
Удары по Йемену: коротко
- 12 января США и Великобритания атаковали военные объекты хуситов в Йемене. Позже президент США Джо Байден заявил, что американские вооруженные силы сделали это по его указанию. Он отметил, что совместно с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов удалось успешно нанести удары по ряду объектов в Йемене. Их хуситы использовали "для угрозы свободе судоходства на одном из важнейших водных путей мира".
- Впоследствии стало известно, что было атаковано военную базу Кахлан в провинции Саада, авиабазу Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена – Саны, район аэропорта города Хулайда на Красном море, аэродром города Аббс, а также аэропорт города Таиз вместе с другими объектами этой провинции в юго-западном углу Йемена. Глава Пентагона заявил, что США и союзники били по объектам хуситов, связанным с беспилотниками, крылатыми ракетами, местам запуска баллистических ракет, а также береговыми радарами.