Россия атаковала Херсонскую ТЭЦ, энергетику Николаевщины и повредила линию питания ЗАЭС

Россия 3 января ударила по энергетической инфраструктуре юга Украины. Последствия обстрелов ликвидируют, в частности на Николаевщине и Херсонщине.

Также Запорожская АЭС потеряла питание одной из высоковольтных линий. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Каковы последствия атак на энергообъекты?

Ночью 3 января враг нанес удары по энергообъектам Николаевской и Херсонской областей. По данным Минэнерго, в результате атак часть потребителей на Николаевщине осталась без электроэнергии.

В то же время на Херсонщине Россия снова попала в Херсонскую ТЭЦ. К тому же на временно оккупированной Запорожской АЭС прекращена подача питания одной из высоковольтных линий из-за боевых действий.

Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых на приграничных регионах,

– говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что ликвидация последствий продолжается, чтобы восстановить электроснабжение в атакованных регионах как можно быстрее.

Отмечается, что россияне ранее уже неоднократно повреждали линии ЗАЭС, что повлекло 12 блэкаутов на станции.

Какова ситуация в энергосистеме?