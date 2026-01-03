Россия атаковала Херсонскую ТЭЦ, энергетику Николаевщины и повредила линию питания ЗАЭС
- Россия нанесла удары по энергообъектам Николаевской и Херсонской областей, оставив часть потребителей без электроэнергии.
- На Запорожская АЭС прекращена подача питания одной из высоковольтных линий из-за боевых действий.
Россия 3 января ударила по энергетической инфраструктуре юга Украины. Последствия обстрелов ликвидируют, в частности на Николаевщине и Херсонщине.
Также Запорожская АЭС потеряла питание одной из высоковольтных линий. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Каковы последствия атак на энергообъекты?
Ночью 3 января враг нанес удары по энергообъектам Николаевской и Херсонской областей. По данным Минэнерго, в результате атак часть потребителей на Николаевщине осталась без электроэнергии.
В то же время на Херсонщине Россия снова попала в Херсонскую ТЭЦ. К тому же на временно оккупированной Запорожской АЭС прекращена подача питания одной из высоковольтных линий из-за боевых действий.
Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых на приграничных регионах,
– говорится в сообщении.
В ведомстве заверили, что ликвидация последствий продолжается, чтобы восстановить электроснабжение в атакованных регионах как можно быстрее.
Отмечается, что россияне ранее уже неоднократно повреждали линии ЗАЭС, что повлекло 12 блэкаутов на станции.
Какова ситуация в энергосистеме?
В декабре 2025 года Украина нарастила импорт электроэнергии более чем на 50%. При этом лидером по поставкам остается Венгрия с долей 41%.
Ранее после обстрелов Киевщины в Вышгороде местные жители были без света более четырех суток. Тогда людей в "пунктах несокрушимости" обеспечивали теплом и светом.