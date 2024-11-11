В российском Энгельсе звучит воздушная тревога: над городом поднялся густой дым
В Энгельсе Саратовской области в небе замечены неизвестные объекты. В городе звучит воздушная тревога, а над городом виден густой дым.
Местный аэропорт также временно не работает. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Коваленко, руководителя Центра противодействия дезинформации.
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Что грозит Энгельсу
В Энгельсе находится аэродром, где базируются российские бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95.
Утром в городе раздается воздушная тревога. В связи с этим аэропорт "Гагарин" временно закрыт. Российские СМИ также сообщают, что в небе замечены неизвестные объекты.
На опубликованных видео в частности видно густой дым, вероятно от взрыва.
Густой дым над Энгельсом: смотрите видео
Напомним, в сентябре в Энгельсе раздавались мощные взрывы, в частности возле аэродрома. Это была уже четвертая атака на город в этом году.
Ранее в июле Энгельс атаковали дроны, российские власти сообщали, что их успешно сбили.