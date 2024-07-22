Массированный удар по Киеву 8 июля: в КГВА рассказали о состоянии раненых

Российская армия 8 июля массированно атаковала Киев, в результате чего многие люди в разных районах города получили ранения. Через две недели после обстрела в больницах до сих пор продолжают находиться травмированные.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал о состоянии пострадавших после ракетного удара по Киеву 8 июля, когда, в том числе пострадала детская больница "Охматдет".

Смотрите также Удар по "Охматдету": известно о двух детских смертях после атаки на больницу

Сколько пострадавших остается в больницах

По словам Сергея Попка, по состоянию на утро 22 июля в больницах столицы остается 16 пострадавших, из них двое детей. Двое взрослых все еще находятся в тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что в результате вражеской атаки по Киеву 8 июля погибло 34 человека. Еще 74 гражданина получили ранения.

К слову, российская армия во время массированной атаки 8 июля применила ракеты различного типа. Нашим защитникам неба удалось уничтожить 30 вражеских ракет, которые враг запустил по гражданскому населению, среди каких были ракеты типа "Кинжал", "Искандер-М", Х-101, "Калибр" и Х-59/69.

По детскому медицинскому учреждению "Охматдет" оккупанты попали ракетой типа Х-101, о чем свидетельствуют многочисленные доказательства из видео и обломков, которые обнаружили на месте трагедии. Кроме того, известно, что это был прицельный удар по больнице, который поднял враг.