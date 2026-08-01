Число пострадавших в Киеве возросло до 30: среди них четверо детей

Ночью 1 августа Россия совершила атаку на Киев. В результате атаки число пострадавших исчисляется десятками человек, среди которых есть дети.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Что известно о последствиях атаки?

Российские войска нанесли баллистический удар по столице, в результате чего в нескольких районах Киева произошли масштабные разрушения и пожары. Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия атаки и расчищать завалы.

По последним официальным данным, пострадали 30 человек. Среди пострадавших – четверо детей. Медики оказывают всем необходимую помощь, а информация о состоянии пострадавших продолжает уточняться.

В результате атаки погибли девять человек. Ранее правоохранители сообщали, что жертвы были зафиксированы в Дарницком и Соломенском районах столицы.

По данным спасателей, из поврежденных зданий и опасных зон уже удалось спасти 105 человек. На местах ударов продолжают работать подразделения ГСЧС, медики, правоохранители и коммунальные службы.

Окончательное число погибших и пострадавших пока устанавливается.

Отметим, что наибольшие разрушения понесли два киевских района, где повреждены жилые дома, административные здания и автомобили.

В частности, в Дарницком районе образовалась воронка, возникли пожары, а также были повреждены многоэтажные дома и нежилые помещения. В Соломенском районе частично разрушен пятиэтажный жилой дом, из которого спасатели эвакуировали 35 жителей верхних этажей.

Кроме того, в Шевченковском районе загорелись нежилое здание, автомобили скорой помощи и территория киностудии, а в Днепровском и Печерском районах зафиксированы повреждения магазина, частных домов и хозяйственных построек.

На местах российских ударов продолжают работать спасатели, медики, психологи, взрывотехники и правоохранители, которые документируют последствия атаки. В то же время следователи собирают доказательства очередного военного преступления России против гражданского населения Украины.