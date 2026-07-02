"Настоящий ад, люди до сих пор находятся под завалами": посол ЕС отреагировала на атаку России на Киев

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова эмоционально отреагировала на одну из самых масштабных российских атак на Киев с начала полномасштабной войны. Она заявила, что столица пережила "настоящий ад", а значительная часть города горела после массированных ударов.

Об этом Катарина Матернова написала в соцсетях.

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Что говорит госпожа посол об атаке?

По словам Матерновой, сирены воздушной тревоги разбудили ее посреди ночи, после чего она вместе с другими людьми направилась в укрытие. Она отметила, что никогда раньше не видела бомбоубежище настолько переполненным, ведь многие киевляне прислушались к предупреждениям о возможной масштабной атаке.

Сегодня Россия обрушила на Киев настоящий ад. Казалось, что большая часть города была охвачена пламенем. Люди провели ночь в бомбоубежищах. Многие не успели туда вовремя, погибли или сейчас борются за жизнь в больницах. Пока я пишу эти слова, многие люди до сих пор находятся в ловушке под завалами горящих зданий. Власти подтвердили 13 погибших и десятки пострадавших. Пока что. Я боюсь, что окончательный итог будет больше,

– написала дипломат.

Матернова подчеркнула, что атака длилась более 12 часов и стала одной из крупнейших комбинированных воздушных операций России против Киева и других украинских городов с начала полномасштабного вторжения. По ее словам, оккупанты применили сотни ударных беспилотников, а также баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты, пытаясь перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны.

Госпожа посол также описала последствия ударов по столице. По ее словам, под обстрелом оказались почти все районы города, повреждены жилые дома, торговый центр, больница и другие гражданские объекты. Она также сообщила, что утром видела пожарных, которые даже спустя много часов после удара продолжали ликвидировать последствия российской атаки.

Это наша реальность. Каждый вечер в Украине ощущается как игра в русскую рулетку. Мы не жалуемся. Мы здесь, чтобы делать свою работу, и будем делать ее и впредь. Но невозможно отрицать психологическую цену таких ночей,

– подчеркнула Матернова.

На массированный удар по Киеву отреагировали и в Министерстве иностранных дел Германии. В ведомстве заявили, что кадры разрушений в очередной раз демонстрируют непрекращающуюся жестокость российской агрессии против Украины.

В Берлине подчеркнули, что российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности к мирным переговорам, а вместо этого продолжает применять ракетный и беспилотный террор против гражданского населения, несмотря на значительные потери российской армии на фронте.

В МИД Германии также подтвердили, что вместе с союзниками будут продолжать усиливать давление на Россию и поддерживать Украину. Там подчеркнули, что дальнейшая помощь украинскому государству станет одной из ключевых тем предстоящего саммита НАТО.

Напомним, в результате массированной комбинированной атаки России на Киев в ночь на 2 июля пострадали по меньшей мере 86 человек, число жертв растет. По данным городских властей, во время обстрела была повреждена подстанция скорой медицинской помощи в Шевченковском районе, где ранения получили медики и водители.

Один из парамедиков находится в крайне тяжелом состоянии, в общей сложности пострадали как минимум пять сотрудников экстренной службы. По состоянию на утро 70 пострадавших госпитализированы, еще часть людей удалось спасти из-под завалов.

В результате атаки также зафиксированы человеческие жертвы, а в Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция. В различных районах Киева повреждены жилые дома, отель и другие гражданские объекты, спасательные работы продолжаются в нескольких местах.