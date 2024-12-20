Киев в огне после ракетной атаки: все, что известно о последствиях удара по столице 20 декабря

Киев оказался под массированным обстрелом баллистики утром 20 декабря. Зафиксировано падение обломков в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах.

Все, что известно о последствиях утренней атаки на Киев 20 декабря – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Херсон – под массированным обстрелом россиян: есть много попаданий в многоэтажки