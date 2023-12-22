Обломки "Шахеда" попали в многоэтажку, есть пострадавшие: все о ночной атаке на Киев
Поздним вечером 21 декабря российские захватчики снова атаковали столицу Украины "Шахедами". Обломки вражеского дрона попали в многоэтажку. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
За последние 6 дней это уже третий воздушный удар "Шахедами" по Киеву. Все, что известно о вражеской атаке и ее последствиях рассказывает 24 Канал.
К теме Попадание в многоэтажку в Киеве: что известно о пострадавших от атаки "Шахедами"Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Ближе к полуночи в Киеве раздались взрывы
В 22:37 в Киевской области объявили тревогу из-за угрозы вражеской атаки дронами. Уже в 23.05 сирены включили и в столице.
Ближе к полуночи в Киеве раздались взрывы. В 23:30 Воздушные силы сообщили, что в Киевской области работает ПВО.
Отметим, что отбой тревоги объявили только в 01:05.
Частичные разрушения двух домов: обломки "Шахеда" попали в многоэтажку
Уже в 23:47 начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в результате работы ПВО по вражеским целям, в Соломенском районе, вероятно, обломки попали в жилой дом. На место направили экстренные службы.
В 23:54 Виталий Кличко подтвердил, что есть попадание в жилой дом в Соломенском районе. Уточнил, что пылает на верхних этажах.
В 00:15 в МВД сообщили, что обломками поврежден 26-й этаж, в результате чего возник пожар. В нескольких квартирах выбиты окна, поврежден фасад дома.
Последствия российской атаки "Шахедами" / Фото ГСЧС с телеграмму КГВА
00:34 В КГВА отметили, что возгорание в многоэтажке в Соломенском районе удалось ликвидировать.
В результате вражеской атаки на столицу зафиксированы частичные разрушения двух жилых домов — многоэтажки в Соломенском районе и частного недостроенного дома в Дарницком,
– вскоре написал мэр.
Кличко уточнил, что в Соломенском районе в результате попадания в жилой дом частично разрушены опорные стены между 24, 25 и 26 этажами. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание в одной из квартир.
В Дарницком обломки БПЛА упали в частном секторе. В результате загорелся недостроенный жилой дом. Его также оперативно потушили.
Как отметили в РГА, рядом в жилых домах вылетели окна в результате взрывной волны. Также обломки повредили фасадные части и ограды.
Последствия атаки БпЛА в Дарницком районе / Фото с телеграма КГВА
Ведущий телемарафона остался без жилья
После полуночи в ряде телеграм-каналов появилась информация, что обломки попали в квартиру ведущего телемарафона Андрея Ковальского. Позже информацию, что он остался без жилья, подтвердила его жена.
Выжили и это главное… квартиры теперь нет,
– написала Татьяна Хитрик.
Журналистам "Факты" Андрей Ковальский подтвердил эту информацию. Он с родными живы, но их квартира полностью сгорела. В своих соцсетях журналист поблагодарил всех за слова поддержки.
Друзья, всем спасибо за поддержку. Все цели – и то хорошо,
– написал он.
Андрей Ковальский поблагодарил за поддержку: смотрите видео
Что известно о пострадавших
В Дарницком районе прошел без пострадавших. К сожалению, в Соломенском они есть.
Одного пострадавшего жильца многоэтажки медики госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте,
– рассказал Виталий Кличко.
Отметим, что в КГВА также сообщали о падении обломков в Голосеевском районе. Пострадавших нет.
Реакция ОП
Руководитель ОП ночью отреагировал на атаку агрессора. Он подчеркнул, что россияне – террористы.
Они воюют с гражданскими. Россияне – это террористическая нация,
– подчеркнул Андрей Ермак.