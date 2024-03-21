В каком состоянии пострадавшие в результате массированной ракетной атаки на Киев

Ночью 21 марта Россия атаковала Киев ракетами. В результате вражеского обстрела пострадали по меньшей мере 13 человек, в частности, ребенок. Впрочем, это только в столице. В области также есть пострадавшие.

В каком состоянии пострадавшие, около 10 часов сообщил начальник ОВА. Руслан Кравченко отметил, что Россия осуществила массированную атаку по Киевской области.

Узнайте больше Россияне запустили крылатые ракеты и баллистику: что известно о вражеской атаке на Киев 21 марта

Что известно о состоянии пострадавших

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Чиновник сообщил, что есть пострадавшие в результате падения обломков. Добавил, что по состоянию на 9:30 известно о 4 людях.

Один из них госпитализирован в больницу. Травмы различного характера – резаные раны конечностей, ссадины, травма глаза и лица. Всем оказывается необходимая медицинская помощь,

– отметил Кравченко.

Также добавил, что фиксируются разрушения и пожары в 4 районах области. Речь идет о повреждении различной степени в 6 населенных пунктах.

Уже известно о повреждении более 40 жилых частных домов, 2 многоэтажек, 12 автомобилей,

– рассказал глава Киевской ОВА.

Кроме того, есть различные повреждения частных домов. В частности, от выбитых окон до полного разрушения сооружений.

В многоэтажках – выбиты окна, балконы, двери. Также в одном из населенных пунктов поврежден лицей. Там выбиты окна.

На Киевщине повреждены линии электропередач. Впрочем, до обеда энергоснабжение должны восстановить, отметил Кравченко.

Добавил, что это предварительная информация, а детали будут позже.

В 9 утра в КГВА сообщили, что количество пострадавших в Киеве в результате ракетных обстрелов возросло до 13. В частности, 6 человек в Святошинском районе и 7 в Шевченковском. Госпитализированы 4 человека. К счастью, обошлось без жертв.