Массовая атака дронами: как выглядит садик в Киеве после ночной агрессии России
Источник:Роман Грищук
Ночью Россия выпустила в сторону Украины рекордное количество дронов-камикадзе. В результате этой атаки был поврежден в частности детский сад в Соломенском районе Киева.
Народный депутат Верховной Рады Роман Грищук создал пост в соцсетях. Политик поделился кадрами с последствиями атаки российских дронов на Киев.
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Что сказал депутат
Парламентарий отметил, что оккупанты атаковали Украину в годовщину Голодомора.
Детский сад в Соломенском районе после атаки "Шахедов". В годовщину Голодомора Москва продолжает свою политику уничтожения украинцев. Прямо. Не скрывая. Регулярно,
– написал народный избранник.
Грищук показал фото, на котором можно увидеть частично разрушенный детсад. Одного из помещений на втором этаже просто нет. Территория вокруг здания усеяна обломками фасада.
Детсад в Киеве после атаки России / Фото Романа Грищука
Что известно о ночной атаке Россию 25 ноября
- В ночь на 25 ноября Россия выпустила 75 дронов-камикадзе, что стало рекордом. Большинство из этих ударных БПЛА враг направился на Киев.
- Нашим защитникам удалось сбить 71 "Шахед". Оккупанты запускали эти дроны из Приморско-Ахтарска и Курской области.
- В результате падения обломков БПЛА в разных районах Киева произошли возгорания. Также из-за атаки в столице были проблемы с энергоснабжением.
- Кроме этого были разрушения. Так, в Соломенском районе Киева у людей выбило стекла, а еще там в одном из домов обрушился второй этаж. Сотрудники ГСЧС спасли двух женщин из-под завалов.
- Известно как минимум о 5 пострадавших людях в столице. Среди них есть 11-летний ребенок.