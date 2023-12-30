Меткость поражает: нацгвардейцы необычным способом обезвредили ракету, летевшую на Киев

В ходе массированной атаки по Украине 29 декабря Россия запустила часть ракет по Киеву. Так, огневая группа гвардейцев поразила российскую ракету.

После того, как нацгвардейцы обнаружили двигавшуюся в направлении Киева ракету, они открыли огонь из пулеметов. По цели отработала мобильная огневая группа гвардейцев 27-й Печерской бригады НГУ.

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Нацгвардейцы сбили ракету

Полиция Киевской области сообщила, что в результате огневого поражения в ракете произошла детонация топливных баков, потеря управления и высоты.

Также отмечают, что детонация боевой части ракеты не состоялась.



Сбитая вражеская ракета / Фото полиции Киевщины

В Национальной гвардии Украины отмечают, что огневые расчеты Нацгвардии созданы для того, чтобы противодействия ударам с воздуха, в частности, для сбивания ракет и дронов-камикадзе.

В сочетании с эффективной работой подразделений ПВО это позволяет увеличивать результат сбития воздушных целей. Таким образом это помогает сохранить объекты инфраструктуры и жизни украинцев.

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