6 человек в тяжелом состоянии, столько же пострадавших детей "Охматдета" – в больницах, – КМВА

В понедельник, 8 июля, Киев оказался под циничным ракетным обстрелом России. В результате атаки оккупантов на столицу госпитализированными остаются 38 пострадавших.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель КМВА Михаил Шаманов, информирует 24 Канал.

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В КГВА рассказали о пострадавших в результате атаки на столицу

По словам Михаила Шаманова, после российского ракетного удара по Киеву 8 июля в больницах находятся 38 пострадавших, которые получили ранения. Он отметил, что 6 из них – в тяжелом состоянии.

Также он указал, что в детских больницах города находятся 6 детей из больницы "Охматдет", которые пострадали из-за атаки России.

Всего на стационарном лечении в других медицинских учреждениях Киева и области находятся 100 маленьких пациентов "Охматдета".

К слову, Шаманов рассказал, что на всех локациях продолжается разбор завалов. Он отметил, что кое-где есть ситуация, где до сих пор работает тяжелая техника, например на Сырце. По его словам, там тяжелые железобетонные конструкции грузят и вывозят.