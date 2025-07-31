Попадание в многоэтажку, пожары, сгоревшие авто: ужасные кадры последствий атаки на Киев
- Россия осуществила массированную атаку на Киев в ночь на 31 июля, попав в жилой дом в Святошинском районе.
- Уже известно о 6 жертвах, в частности, террористы убили 6-летнего мальчика. Количество пострадавших возросло до 52.
Россия массированно атаковала Киев ракетами и дронами в ночь на 31 июля. Под прицелом террористов в очередной раз гражданские. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому.
24 Канал показывает ужасные кадры последствий террористической атаки России. От увиденного невозможно сдерживать эмоции.
Обратите внимание Много пожаров в Киеве, есть пострадавшие: какие последствия массированной атаки "Шахедов" и ракет
Фото и видео последствий атаки на Киев 31 июля
В результате российского обстрела в ночь на 31 июля получил повреждения дом ведущей 24 Канала Екатерины Соляр. В квартире вырвало двери, также выбиты окна.
Пострадал дом ведущей 24 Канала / Фото Екатерины Соляр
Я решила лечь в коридоре на полу, и вероятно это то, что меня сейчас спасло,
– поделилась ведущая.
Екатерина Соляр рассказала о последствиях атаки: смотрите видео
Владимир Зеленский заявил, что в Киеве было прямое попадание в жилой дом. Под завалами могут быть люди. Президент обнародовал ужасные кадры.
Россияне ударили по дому в Киеве: смотрите видео
Агрессор попал в девятиэтажку в Святошинском районе. Разрушен целый подъезд.
Поисково-спасательные работы продолжаются: смотрите видео (осторожно, чувствительные кадры 18+)
Спасатели разбирают завалы, работают верхолазы и инженерная техника.
Удар по многоэтажке в Киеве / Фото из соцсетей Клименко, Ткаченко, ГСЧС
Обратите внимание! По состоянию на 07:42 в Киеве погибли 6 человек. В частности, 4 – в Святошинском районе, 2 – в Соломенском. Среди погибших ребенок, – мальчик 6 лет.
Ужасные последствия в Святошинском районе: смотрите видео Новости. Live
Важно! По состоянию на 07:13 известно о 52 пострадавших. Почти 30 человек в больницах. Среди пострадавших – 9 детей.
Наслідки атаки у Святошинському районі / Фото Новини. Live
Этой ночью Киев также подвергся массированной атаке российских дронов. Спасатели обнародовали кадры последствий.
Последствия атаки дронов на Киев / Фото ГСЧС
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате террористической атаки России. Вечная память!