Россия массированно атаковала Киев ракетами и дронами в ночь на 31 июля. Под прицелом террористов в очередной раз гражданские. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому.

24 Канал показывает ужасные кадры последствий террористической атаки России. От увиденного невозможно сдерживать эмоции.

Обратите внимание Много пожаров в Киеве, есть пострадавшие: какие последствия массированной атаки "Шахедов" и ракет

Фото и видео последствий атаки на Киев 31 июля

В результате российского обстрела в ночь на 31 июля получил повреждения дом ведущей 24 Канала Екатерины Соляр. В квартире вырвало двери, также выбиты окна.

Пострадал дом ведущей 24 Канала / Фото Екатерины Соляр

Я решила лечь в коридоре на полу, и вероятно это то, что меня сейчас спасло,

– поделилась ведущая.

Екатерина Соляр рассказала о последствиях атаки: смотрите видео

Владимир Зеленский заявил, что в Киеве было прямое попадание в жилой дом. Под завалами могут быть люди. Президент обнародовал ужасные кадры.

Россияне ударили по дому в Киеве: смотрите видео

Агрессор попал в девятиэтажку в Святошинском районе. Разрушен целый подъезд.

Поисково-спасательные работы продолжаются: смотрите видео (осторожно, чувствительные кадры 18+)

Спасатели разбирают завалы, работают верхолазы и инженерная техника.

Удар по многоэтажке в Киеве / Фото из соцсетей Клименко, Ткаченко, ГСЧС

Обратите внимание! По состоянию на 07:42 в Киеве погибли 6 человек. В частности, 4 – в Святошинском районе, 2 – в Соломенском. Среди погибших ребенок, – мальчик 6 лет.

Ужасные последствия в Святошинском районе: смотрите видео Новости. Live

Важно! По состоянию на 07:13 известно о 52 пострадавших. Почти 30 человек в больницах. Среди пострадавших – 9 детей.

Наслідки атаки у Святошинському районі / Фото Новини. Live

Этой ночью Киев также подвергся массированной атаке российских дронов. Спасатели обнародовали кадры последствий.

Последствия атаки дронов на Киев / Фото ГСЧС

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате террористической атаки России. Вечная память!