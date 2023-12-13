В результате ракетной атаки на Киев пострадали более полусотни человек: среди них дети

Ночью 13 декабря российские военные атаковали Киев ракетами. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

В результате ночного ракетного обстрела в столице пострадали более 50 человек. Все, что известно о пострадавших, рассказывает 24 Канал.

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Предварительно ракета упала на территории больницы

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В половине шестого утра городской голова сообщил, что во время ночной атаки на Киев, по предварительной информации, ракета упала на территорию одной из больниц столицы. В нескольких корпусах медучреждения вылетели окна.

Один человек пострадал. Полиция прибыла на место, осматривают воронку на территории медучреждения,

– рассказал Виталий Кличко.

В общей сложности пострадали более полусотни человек

В половине 8 утра городской голова сообщил, что количество пострадавших снова возросло. В частности, до 53 человек.

20 из них, в том числе двоих детей, госпитализировали. 33 пострадавшим медики оказали помощь на месте. В частности, и 6 детям,

– написал мэр.

Начальник КГВА рассказал, что в Днепровском районе было зафиксировано повреждение фасада дома. Произошло возгорание на 7 этаже. Была проведена эвакуация жителей. Пожар локализован.

Информации о погибших нет... Самой старшей (пострадавшей – 24 Канал) – 80 лет, самой маленькой – 5 лет,

– отметил Сергей Попко.

Добавил, что всем оказана медицинская помощь. Также Попко рассказывал, что главным образом травмы связаны с порезами от стекла вследствие выбитых взрывной волной окон.

Обратите внимание! Взрывы в столице прогремели около 3 часов ночи. Потом объявили тревогу. Воздушные силы сообщали о ракетной опасности для Киевщины и Черниговщины.