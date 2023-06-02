Уничтожено более 30 целей: все, что известно о ночной атаке Киева 2 июня
Ночью 2 июня российский враг атаковал Киев дронами-камикадзе и крылатыми ракетами. К счастью, наши силы ПВО сработали отлично.
Так, в столице было уничтожено более 30-ти вражеских целей. Подробнее о ночной атаке Киева – читайте в материале 24 Канала.
К теме В Киеве слышали взрывы: работала ПВО
Комбинированная атака Киева
Террор Киева воздушными атаками продолжается. Россияне практически без пауз нападают на столицу. За последние 6 дней они нанесли уже 6-й воздушный удар по городу. После баллистических ракет в этот раз атака была комбинированной – дронами и крылатыми ракетами одновременно.
Пуски ракет были осуществлены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555.
В то же время из разных направлений Киев атаковали БпЛА, по предварительным данным – баражирующие боеприпасы "Shahed".
Уничтожено более 30 целей
По предварительной информации, в воздушном пространстве над Киевом и вокруг столицы силами и средствами противовоздушной обороны было обнаружено и уничтожено более 30 воздушных целей разного типа. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.
Есть ли повреждения после атаки
Мэр Виталий Кличко рассказал, что после тревоги в Дарницком районе столицы на дороге обнаружили тлеющие обломки ракеты. Спасательно-пожарная служба выехала на место.
Кроме этого, в Подольском районе произошло возгорание травяного настила в результате падения обломков. Службы работают.
Позже в КГВА отметили, что после проверки информация о ракетных обломках не подтвердилась.
В Киевской области есть пострадавшие, среди них – ребенок
В ночь на 2 июня оккупанты совершили воздушную атаку ракетами и беспилотными летательными аппаратами по населенным пунктам Киевской области. В результате обстрела повреждены гражданские объекты – частные дома, хозяйственные постройки и автомобили мирных жителей.
11-летний ребенок получил телесные повреждения, мужчина 68 лет госпитализирован в больницу.
При осмотре мест событий обнаружены обломки дронов и ракет, тип которых устанавливается.
Последствия атаки Киевщины / фото Офис генпрокурора
Россия запустила 15 крылатых ракет и 18 "Шахедов"
В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что ночью Россия запустила по Украине 15 крылатых ракет и 18 дронов-камикадзе. Все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками. В настоящее время вся информация уточняется.
Предыдущая массированная атака Киева: что известно
- 1 июня на Киев летело 10 ракет, 7 баллистических ракет "Искандер-М" и 3 крылатые ракеты "Искандер-К". Ракеты были выпущены с территории Брянской области.
- К счастью, противовоздушная оборона уничтожила все воздушные цели, но обломки привели к трагическим последствиям.
- Несколько обломков ракеты упали на детскую поликлинику и соседние дома.
- На месте погибли 3 человека, 10 были ранены. Среди жертв – ребенок 2012 года рождения.