Большинство российских ракет ночью летели на Киев: отчет о работе ПВО по всей Украине
Источник:КГВА
Ночью 6 июня российские захватчики атаковали Украину ракетами. В частности, взрывы были слышны и в Киеве.
Предварительно, все вражеские цели в воздушном пространстве столицы уничтожены. Однако зафиксировано падение обломков в некоторых районах.
Важно До Киева долетели ракеты – работала ПВО
Последствия ночной атаки Киева
По предварительной информации, в Деснянском районе есть падение обломков ракеты на проезжую часть. В результате этого повреждены линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина. Информация о пострадавших пока отсутствует.
В КГВА сообщили, что оккупанты атаковали крылатыми ракетами типа Х-101/555. Пуски были совершены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
Предварительно, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено и уничтожено более 20 воздушных целей противника. Все сбиты, попаданий не было.
Позже местные власти отметили, что в Днепровском районе (Воскресенские сады) обнаружены обломки ракеты на крыше частного здания, горения нет, пострадавшие отсутствуют. Сейчас информация уточняется.
Что говорят в Воздушных силах
Ночью 6 июня в период с 00:30 по 04:00 оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Атаковали традиционно – из района Каспийского моря из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет.
Большинство Х-101/Х-555 направлялось в направлении столицы – в зону ответственности воздушного командования "Центр".
Ночная атака Украины: что известно
- Поздно вечером 5 июня в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что зафиксировали попадания в Слободском и Шевченковском районах. Он отметил, что на данный момент не поступало информации о пострадавших. На местах работают профильные службы, информация уточняется.
- В ОК "Юг" заявили, что оккупанты совершили подрыв Каховской ГЭС. Теперь ждем более подробной информации.
- Взрывы ночью слышали и на Днепропетровщине. Работала украинская ПВО.
- Раздались взрывы и в Житомирской области.