Большинство российских ракет ночью летели на Киев: отчет о работе ПВО по всей Украине

Ночью 6 июня российские захватчики атаковали Украину ракетами. В частности, взрывы были слышны и в Киеве.

Предварительно, все вражеские цели в воздушном пространстве столицы уничтожены. Однако зафиксировано падение обломков в некоторых районах.

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Последствия ночной атаки Киева

По предварительной информации, в Деснянском районе есть падение обломков ракеты на проезжую часть. В результате этого повреждены линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина. Информация о пострадавших пока отсутствует.

В КГВА сообщили, что оккупанты атаковали крылатыми ракетами типа Х-101/555. Пуски были совершены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Предварительно, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено и уничтожено более 20 воздушных целей противника. Все сбиты, попаданий не было.

Позже местные власти отметили, что в Днепровском районе (Воскресенские сады) обнаружены обломки ракеты на крыше частного здания, горения нет, пострадавшие отсутствуют. Сейчас информация уточняется.

Что говорят в Воздушных силах

Ночью 6 июня в период с 00:30 по 04:00 оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Атаковали традиционно – из района Каспийского моря из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет.

Большинство Х-101/Х-555 направлялось в направлении столицы – в зону ответственности воздушного командования "Центр".

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