Горел промышленный объект, есть пострадавший: последствия комбинированной атаки на Киевщину

Россия продолжает наносить удары по Киевской области, подвергая опасности гражданских. В результате ракетной атаки были повреждены жилые дома, вспыхнул промышленный объект.

В среду утром, 12 июня, полиция Киевщины рассказала о ночном ракетном и дроновом обстреле региона. Обошлось без погибших, но есть пострадавшие среди местного населения.

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Киевщина оправляется после обстрела

Собственно, один человек получил ранение ноги, ему на месте медики оказали соответствующую помощь. От госпитализации пострадавший отказался.

Вследствие атаки произошло возгорание на одном из промышленных объектов. Кроме того, поврежден жилой дом, хозяйственное, складское и гаражное помещение,

– указывают правоохранители.

Спасательные службы выехали на место для ликвидации последствий обстрела России, в частности укрощения пламени. Полиция призывает в дальнейшем не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Киевская ОГА уточняла, что для ликвидации последствий обстрела привлекли более 105 человек и 30 единиц техники. Работали пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци.

Киевская область после ракетной и дроновой атаки / Фотографии ГСЧС и полиции

Оккупанты выпускали удары дронов типа "Шахед", а также крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Как констатировали в ОВА, эти ракеты заходили на Киев с южного направления несколькими волнами.

В общем воздушная тревога продолжалась почти 2 два часа. Украинская противовоздушная оборона уничтожила все цели агрессора. В самой столице обошлось без пострадавших и разрушений, но эта атака показала, что захватчики не будут отказываться от воздушного террора.

Для эффективности своих ударов россияне будут искать новые и новые комбинации чтобы пробить нашу противовоздушную оборону, поэтому не игнорируйте тревоги,

– объяснял начальник КМВА Сергей Попко.

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В то же время на 12 июня неспокойно было на Днепропетровщине. В результате атаки дронов пострадала семья – 13-летний парень, мужчина и женщина. Все трое будут находиться на амбулаторном лечении, тяжелых травм у них, к счастью, нет.

Также в Одессе во время воздушной тревоги местные жители слышали звуки взрывов. Перед тем Воздушные силы заявляли о ракетной опасности.