Ракетно-дроновый удар по Киевской области: в ОВА ответили, есть ли попадания и пострадавшие

Россия не прекращает атак по украинским регионам, в частности по Киевской области. В ночь на 27 августа враг нанес комбинированный удар по столичной области, утром власти рассказали о последствиях.

Следует сказать, что это уже вторая ночь подряд, когда оккупанты обстреливают Киевскую область. Однако, как и прошлой ночью на 26 августа, в области работала противовоздушная оборона, фиксируют сбитые цели.

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Детали ночной атаки на Киевскую область

Председатель ОВА Руслан Кравченко заявил, что применили захватчики по Киевщине как и ракеты, так и дроны – то есть удар был комбинированным.

Самое главное, нет пострадавших среди людей и попаданий по объектам критической инфраструктуры.

В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют,

– указано в сообщении.

В результате падения обломков все же произошло возгорание на травяном настиле и лесной подстилке за пределами населенных пунктов в нескольких общинах области. Однако пожары оперативно ликвидировали соответствующие службы.

В ОВА призывают беречь себя и родных и не игнорировать сообщения о воздушной опасности.

Оперативные группы продолжают (по состоянию на 08:30 – 24 Канал) работы по фиксации и ликвидации последствий атаки,

– добавляют в областной военной администрации.

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Воздушную тревогу в Киевской области объявили еще 26 августа, около 23:20. По состоянию на 09:10, 27 августа – она продолжается уже более 9 с половиной часов.