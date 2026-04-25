Повреждены критические объекты: какие последствия российской атаки на Киевщине

24 Канал Новости Украины Повреждены помещения и спецтехника ГСЧС: какие последствия российской атаки на Киевщине
25 апреля, 12:55
Даниил Муринский
Основные тезисы
  • Россия нанесла удар ракетами и БпЛА по Киевской области в ночь на 25 апреля.
  • Повреждены складские помещения и объекты критической инфраструктуры.

Россия в ночь на 25 апреля нанесла массированный удар ракетами и БпЛА по Украине. В результате атаки в Киевской области повреждены складские помещения и объекты критической инфраструктуры.

Оккупанты целились по мирным населенным пунктам и домам людей. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Николай Калашник.

Какие последствия атаки на Киевщине?

По словам Калашника, в результате российской атаки на Киевщине обошлось без пострадавших среди мирного населения.

В Белоцерковском районе повреждены:

  • объекты критической инфраструктуры;
  • склады;
  • производственные помещения.

Также оккупанты повредили помещения и спецтехнику аварийно-спасательного отряда ГСЧС. На место уже прибыли соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий.

Мы хорошо понимаем, что враг не прекращает своих попыток оставить наших людей без света, воды и базовых условий для жизни. Именно поэтому сегодня как никогда важно усиливать устойчивость наших общин, укреплять энергетическую независимость и быть готовыми к любым вызовам,
– подчеркнул Калашник.

Что еще известно об атаке России в ночь на 25 апреля?

  • Российские дроны снова атаковали Днепр. Журналистка Алиса Антонюк зафиксировала удар БПЛА и первые моменты эвакуации из магазина, где она находилась.

  • Российские военные нанесли массированный удар по Украине в ночь на 25 апреля. Президент Владимир Зеленский заявил, что атаки были направлены на портовую, железнодорожную и гражданскую инфраструктуру.

  • Россияне обстреляли учебное заведение в Запорожье, повредив фасад и окна. В регионе поврежден жилой дом.

