Повреждены критические объекты: какие последствия российской атаки на Киевщине

Россия в ночь на 25 апреля нанесла массированный удар ракетами и БпЛА по Украине. В результате атаки в Киевской области повреждены складские помещения и объекты критической инфраструктуры.

Оккупанты целились по мирным населенным пунктам и домам людей. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Николай Калашник.

Какие последствия атаки на Киевщине?

По словам Калашника, в результате российской атаки на Киевщине обошлось без пострадавших среди мирного населения.

В Белоцерковском районе повреждены:

объекты критической инфраструктуры;

склады;

производственные помещения.

Также оккупанты повредили помещения и спецтехнику аварийно-спасательного отряда ГСЧС. На место уже прибыли соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий.

Мы хорошо понимаем, что враг не прекращает своих попыток оставить наших людей без света, воды и базовых условий для жизни. Именно поэтому сегодня как никогда важно усиливать устойчивость наших общин, укреплять энергетическую независимость и быть готовыми к любым вызовам,

– подчеркнул Калашник.

