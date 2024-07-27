Ночью тревогу в Киевской области объявляли трижды из-за "Шахедов": какие последствия атаки

Четвертую ночь подряд Киевская область находилась под атакой вражеских ударных дронов. К сожалению, не обошлось без повреждений

Россия запускала свои дроны-камикадзе типа "Шахед". В результате этой ночью на территории Киевской области объявляли воздушную тревогу трижды.

Смотрите также На Херсонщине под вражеский удар попал водитель скорой помощи

Какие последствия атаки на Киевскую область

Согласно обнародованной информации от Киевской ОГА, попаданий в объекты гражданской и критической инфраструктуры нет. В то же время данных о пострадавших или погибших также неизвестно.

Обломки вражеского БпЛА упали на территории одного из населенных пунктов. Возник пожар травяного настила, который оперативно ликвидировали. Оборваны электропровода,

– говорится в сообщении ОВА.

Также в результате атаки повреждены крыши двух частных домов и забор. Обломки фиксируются на приусадебных участках. Оперативные группы продолжают свою работу по ликвидации последствий атаки.

, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме

К слову, командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что в ночь на 27 июля 2024 враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области и четырьмя ударными БпЛА "Шахед" с Приморско-Ахтарска – Россия. Все цели сбили защитники неба.