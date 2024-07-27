Росія запускала свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок цього цієї ночі на території Київської області оголошували повітряну тривогу тричі.

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Які наслідки атаки на Київщину

Згідно з оприлюдненою інформацією від Київської ОВА, влучань в об’єкти цивільної та критичної інфраструктури немає. Водночас даних про постраждалих чи загиблих також невідомо.

Уламки ворожого БпЛА впали на території одного з населених пунктів. Виникла пожежа травʼяного настилу, яку оперативно ліквідували. Обірвані електропроводи,

– йдеться у повідомленні ОВА.

Також внаслідок атаки пошкоджено дахи двох приватних будинків та паркан. Уламки фіксуються на присадибних ділянках. Оперативні групи продовжують свою роботу з ліквідації наслідків атаки.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

До слова, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що у ніч на 27 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області та чотирма ударними БпЛА "Шахед" із Приморсько-Ахтарська – Росія. Усі цілі збили оборонці неба.