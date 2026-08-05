Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Массированный удар ракетами и дронами по Киевской области: есть раненые и значительные разрушения в 3 районах
5 августа, 02:26
1

Массированный удар баллистикой и дронами по Киевщине: есть раненые и значительные разрушения в 3 районах

Олесь Друкач

Очередная вражеская атака привела к серьезным последствиям и пострадавшим в Киевской области. Спасательные службы уже работают на местах попаданий.

О последствиях обстрела Киевской области сообщили в ОВА. 24 Канал пишет, какая информация имеется на данный момент.

Массированный удар по Киевской области 5 августа: что известно о последствиях?

Российская массированная воздушная атака ночью 5 августа была главным образом направлена на Киев, там зафиксированы разрушения в нескольких районах города. Но враг наносил удары и по Киевской области.

Баллистический и дроновый обстрел затронул сразу несколько районов, о чем сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, под удар попали Бучанский, Броварской и Фастовский районы.

  • Наибольшие разрушения зафиксированы в Броварском районе, где повреждены складские здания и производственные помещения местных предприятий.
  • В Бучанском и Фастовском районах также пострадали складские комплексы.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Соответствующие службы продолжают обследовать территории и фиксировать все последствия обстрела. К сожалению, есть раненые их количество и состояние пока уточняются.

Связанные темы:

Киевская область Атака дронами-камикадзе
Ракетные обстрелы
Война России с Украиной