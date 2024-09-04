Россия атаковала Киевскую область дронами и ракетами: в ОВА рассказали о последствиях

Россияне продолжают атаковать Украину дронами и ракетами, в частности под прицелом была Киевщина. Власти констатировали, что работала ПВО.

Ночью 4 сентября враг выпустил воздушные цели по столичному региону нашего государства. Тревога продолжалась всю ночь – более 7 часов с 01:36 по 08:51.

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Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко констатировал, что в области работали силы ПВО, фиксируют сбитые цели.

Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют,

– говорится в сообщении.

По словам главы региона, падения обломков сбитых дронов и ракет фиксируются за пределами населенных пунктов.

По состоянию на 09:00 оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий российской атаки.

Вспомним, что около 05:00 через Киевскую область пролетали крылатые ракеты двумя волнами. Российские оккупанты запустили их из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они являются носителями ракет типа Х-101/Х-555/Х-55.

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Под прицелом оккупантов был также Львов, Кривой Рог и другие города. В частности, во Львове по состоянию на 09:00 было известно о 7 погибших в результате обстрела гражданской инфраструктуры. В то же время в Кривом Роге, по словам властей, обошлось без погибших, но есть 5 раненых.