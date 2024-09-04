Уночі 4 вересня ворог випустив повітряні цілі по столичному регіоні нашої держави. Тривога тривала всю ніч – понад 7 годин з 01:36 по 08:51.

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Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко констатував, що в області працювали сили ППО, фіксують збиті цілі.

Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні,

– йдеться в повідомленні.

За словами очільника регіону, падіння уламків збитих дронів та ракет фіксуються поза межами населених пунктів.

Зверніть увагу! Станом на 09:00 оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків російської атаки.

Згадаємо, що близько 05:00 через Київську область пролітали крилаті ракети двома хвилями. Російські окупанти запустили їх зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони є носіями ракет типу Х-101/Х-555/Х-55.

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Під прицілом окупантів був також Львів, Кривий Ріг та інші міста. Зокрема, у Львові станом на 09:00 було відомо про 7 загиблих внаслідок обстрілу цивільної інфраструктури. Водночас у Кривому Розі, за словами влади, обійшлося без загиблих, але є 5 поранених.