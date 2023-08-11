Как в небе над Киевом уничтожили высокоскоростную ракету: руководитель КМВА рассказал детали
Российские военные утром 11 августа атаковали Украину аэробалистическими ракетами "Кинжал". Их враг запустил сразу из четырех ракетоносителей МиГ-31К.
В эфире телемарафона глава КМВА Сергей Попко поделился деталями, передает 24 Канал. Он рассказал, как сбивали "Кинжал" в небе над столицей.
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Одна ракета летела на Киев
Сергей Попко отметил, что воздушная тревога раздалась около 10 утра. По его словам, она была связана со взлетом с аэродрома Саваслейка четырех ракетоносителей "Кинжал" МиГ-31К.
Были зафиксированы пуски аэробалистических ракет. Одна из идущих на Киев ракет, была уничтожена силами и средствами Противовоздушной обороны. Другие ракеты шли вне зоны ответственности сил и средств Противовоздушной обороны Киева и прошли в глубину территории Украины,
– заметил он.
По его словам, "Кинжал", летевший на Киев, "уничтожили на большой высоте". Известно, что обломки упали в Оболонском районе, вблизи детской больницы и жилищного комплекса. В Киеве обошлось без пострадавших.
К сожалению, этого нельзя сказать об Ивано-Франковской области. Оккупанты били также по ней "Кинжалами" и унесли жизни маленького украинца.
Россияне убили 8-летнего мальчика
- Во время атаки "Кинжалами" оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры в Ивано-Франковской области.
- Тогда глава ОВА Светлана Онищук отметила, что в результате атаки пострадали люди. В частности, ребенок.
- Мальчик был доставлен в больницу в критическом состоянии. За его жизнь боролись врачи, но спасти 8-летнего ребенка не смогли.
- Впоследствии стало известно, что "Кинжалами" оккупанты стремились уничтожить аэродром Коломыя. Собственно, они и попали недалеко от него, в частности по гражданскому объекту.
- Обратим внимание, что за последние несколько недель Россия осуществила попытки атаковать аэродромы на Западе Украины в третий раз. Захватчики для обстрелов этих объектов используют именно "Кинжалы", ведь у нас недостаточно средств для их сбивания.
- К слову, эксперты допустили, какой могла быть цель врага в Киеве. Они не исключают, что россияне стремились уничтожить монумент "Родина-мать", который теперь украшает герб вместо серпа и молота.