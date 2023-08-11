Как в небе над Киевом уничтожили высокоскоростную ракету: руководитель КМВА рассказал детали

Российские военные утром 11 августа атаковали Украину аэробалистическими ракетами "Кинжал". Их враг запустил сразу из четырех ракетоносителей МиГ-31К.

В эфире телемарафона глава КМВА Сергей Попко поделился деталями, передает 24 Канал. Он рассказал, как сбивали "Кинжал" в небе над столицей.

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Одна ракета летела на Киев

Сергей Попко отметил, что воздушная тревога раздалась около 10 утра. По его словам, она была связана со взлетом с аэродрома Саваслейка четырех ракетоносителей "Кинжал" МиГ-31К.

Были зафиксированы пуски аэробалистических ракет. Одна из идущих на Киев ракет, была уничтожена силами и средствами Противовоздушной обороны. Другие ракеты шли вне зоны ответственности сил и средств Противовоздушной обороны Киева и прошли в глубину территории Украины,

– заметил он.

По его словам, "Кинжал", летевший на Киев, "уничтожили на большой высоте". Известно, что обломки упали в Оболонском районе, вблизи детской больницы и жилищного комплекса. В Киеве обошлось без пострадавших.

К сожалению, этого нельзя сказать об Ивано-Франковской области. Оккупанты били также по ней "Кинжалами" и унесли жизни маленького украинца.

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