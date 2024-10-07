Один из "Кинжалов" попал в районе аэродрома Староконстантинов, – Воздушные силы

Россия продолжает атаковать Украину с воздуха. Воздушные силы рассказали о последствиях утреннего удара.

Россия утром запускала "Кинжалы" по Украине. В Воздушных силах рассказали о попадании в Хмельницкой области.

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Россия запустила три "Кинжала"

Стало известно, что Россия запустила три гиперзвуковые ракеты с трех бортов МиГ-31К. Они вылетели с аэродрома Саваслейка. Две ракеты удалось сбить силам противовоздушной обороны.

В то же время известно, что один из "Кинжалов" попадал в районе аэродрома Староконстантинова, что в Хмельницкой области. Этот регион часто находится под вражескими атаками.

Пока это все, что известно о последствиях. Кроме этого, сбили также 32 ударных БпЛА типа "Шахед" В то же время 37 дронов было локально потеряно в результате успешной работы средств РЭБ. В Воздушных силах отметили, что боевая работа продолжается.

Защитники неба делают все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность украинцев. В то же время во время воздушных тревог нужно находиться в укрытиях или хотя бы пользоваться правилом двух стен, ведь обычная осторожность может сохранить жизнь.