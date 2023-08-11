Атака "Кинжалами": россияне пытались ударить по аэродрому в Коломые

Оккупанты утром 11 августа нанесли удар по Ивано-Франковской области ракетами "Кинжал". Враг пытался атаковать аэродром Коломыя.

Российские ракеты заходили в воздушное пространство Украины с северного направления, направляясь на юго-запад в район аэродрома Коломыя. Один "Кинжал" силы ПВО уничтожили в пределах Киевской области. В то же время остальные ракеты ударили недалеко от аэродрома.

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"Кинжалы" россиян попали по гражданской инфраструктуре

В то же время в результате обстрела поражены объекты гражданской инфраструктуры. Также есть попадание одной из ракет в жилой сектор.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что противник около 10:00 осуществил пуски четырех аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал" с четырех самолетов МиГ-31К.

Сообщается, что пуски осуществлялись из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей России.

Подробности атаки оккупантов на Прикарпатье

В Офисе Генпрокурора сообщили, что во время ракетной атаки оккупанты ударили по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми.

В результате обстрела погиб 8-летний мальчик. Руководитель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось.

В то же время данные по другим пострадавшим уточняются. Также взрывной волной и обломками частично разрушено хозяйственное сооружение.

Россия атакует украинские аэродромы

По меньшей мере в третий раз за последние несколько недель Россия предприняла попытки атаковать аэродромы на Западе Украины. Оккупанты используют именно "Кинжалы" для атак по аэродромам.

Так, 26 июля оккупанты нанесли удар аэробаллистическими ракетами Х-47 "Кинжал" по аэродрому в Староконстантинове. Украинские военные подтвердили определенные повреждения.

В течение массированной атаки 5–6 августа аэродром в Староконстантинове снова был под ударом противника. Кроме "Кинжалов", россияне использовали крылатые ракеты "Калибр" и Х-101.

. В Киеве в результате сбивания "Кинжала" зафиксировали падение обломков на территории одной из детских больниц. Также в Оболонском районе обломки повредили крышу частного дома. Еще один обломок был обнаружен на открытой местности в одном из дачных кооперативов.